- "Trasporto, sanità, mobilità sostenibile. Su questo tema, la Campania su energie rinnovabili è prima in Italia. Ancora non siamo al livello richiesti da Europa ma siamo comunque primi". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)