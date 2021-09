Campania: De Luca, opere di architettura contemporanea anche a Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sonos tati anni duri per me e i miei figli Piero e Roberto che mi hanno dato la forza per andare avanti. Vorrei che in Italia queste opere fossero semplice risultato di opere amministrative, normale come in Europa. E non un calvario come nel nostro Paese, tra ricorsi e ira di Dio, per realizzare opere per futuro e moderna identità a nostre città". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social: "Noi ci impegneremo in questa direzione anche nella realtà di Napoli. Abbiamo una totale assenza di opere contemporanee. Dobbiamo realizzare pezzi di città moderna per aumentare il richiamo turistico nei nostri territori".(Ren)