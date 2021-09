Napoli: approvato progetto esecutivo per restauro complesso Girolamini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La giunta comunale, su proposta del vicesindaco Carmine Piscopo, ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di restauro e rifunzionalizzazione del complesso monumentale dei Girolamini, nell'ambito degli interventi del grande progetto Centro storico di Napoli - balorizzazione del sito Unesco". L'annuncio in una nota del Comune: "Il progetto, per un importo di circa 5,7 milioni prevede gli interventi di restauro della facciata principale della chiesa su via dei Tribunali, di parte della facciata del complesso monumentale prospiciente via Duomo, gli interventi di impermeabilizzazione ed irreggimentazione delle acque piovane dei terrazzi posti ai diversi livelli, il consolidamento strutturale di parte del complesso, l'adeguamento degli impianti, nonché il restauro del chiostro piccolo, della Cappella dei Dottori, della Pinacoteca e di altri ambienti". (Ren)