Whirlpool: Vaccaro (M5s), salvare i lavoratori con piano reindustrializzazione

- "Il nuovo piano di reindustrializzazione proposto per Whirlpool è la dimostrazione che lo Stato c'è. In un territorio come quello di Napoli Est, storicamente abbandonato dalle istituzioni, locali e nazionali, si intravedono finalmente spiragli di luce. Sono 330 le anime che lavorano in quell'indotto e dobbiamo fare tutto il possibile per raggiungere un risultato storico, evitando licenziamenti e avviando il processo di trasformazione dell'azienda. Un percorso iniziato dal precedente Governo, che ringrazio, e che sta continuando a portare avanti con grande impegno la sottosegretaria Todde. Abbiamo sempre lavorato nell'interesse dei lavoratori, non abbiamo mai mollato e ci abbiamo sempre creduto. Ora, con il piano di investimento di 87 milioni proposto, possiamo guardare al futuro dello stabilimento, seguendo le direttive del Pnrr e puntando a creare un polo della mobilità sostenibile. L'innovazione torna al centro dei piani industriali. Ora pancia a terra e torniamo a lavorare per portare a casa questo risultato". È quanto ha dichiarato il senatore del Movimento 5 Stelle Sergio Vaccaro.(Ren)