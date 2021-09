Torino: domani la Banda musicale giovanile del Piemonte per il centenario del Milite Ignoto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tale contesto, l'Anbima, di cui è fondamento la Banda Musicale Giovanile del Piemonte, e il Gruppo Movm, concordando pienamente sull’importanza e rilevanza della Celebrazione del Centenario, come autorevolmente ricordato alla Nazione dal Presidente della Repubblica in occasione del Suo “messaggio di fine d’anno” nel quale ha sottolineato che "Memoria e Consapevolezza della nostra Identità nazionale ci aiutano per costruire il futuro", rendono omaggio al Milite Ignoto, unendo le realtà e le istituzioni militari, civili, religiose e culturali della nostra penisola nella promozione della memoria storica e dei valori connessi al Milite Ignoto attraverso un prestigioso percorso rievocativo di eventi musicali a Lui dedicato. Il concerto celebrativo del Centenario intende ribadire il sostegno ai valori fondanti la nostra Repubblica ed il fermo pronunciamento di rinuncia alla violenza a favore di un dialogo di fratellanza e solidarietà fra i popoli. Saranno presenti Stefania Pucciarelli, sottosegretario di Stato della Difesa, in rappresentanza del ministro della Difesa e l’on. Francesca Bonomo, in rappresentanza della Camera dei deputati. L'ingresso al concerto è gratuito. In considerazione delle misure per la prevenzione del contagio da Covid19 sarà possibile accedere allo spettacolo solo muniti di biglietto da acquisire online. (Com)