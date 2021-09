Napoli 2021: Maresca, città più vivibile per bambini e adolescenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Napoli che vogliamo si prende cura dei cittadini fin da piccoli, investendo sulle politiche sociali e costruendo opportunità di crescita e formazione. Per questo ho firmato il 'Patto per un Comune di Diritti' promosso da Conadi-Italia. Da sindaco mi impegnerò a rendere più vivibile la nostra città, non solo per gli adulti, ma anche per i bambini e gli adolescenti". Così sui suoi canali social, il candidato sindaco di Napoli, Catello Maresca. (Ren)