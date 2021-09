Torino: domani la Banda musicale giovanile del Piemonte per il centenario del Milite Ignoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato 25 settembre 2021, alle ore 21:00, il Cortile del Palazzo Arsenale, a Torino, sarà lo scenario dell'esibizione della Banda Musicale Giovanile del Piemonte, diretta dal maestro Riccardo Armeri, per celebrare il Centenario del Milite Ignoto. Il concerto è realizzato da Anbima e dal Gruppo delle Medaglie d'Oro al Valor Militare d'Italia con il patrocinio della Camera dei deputati, con la collaborazione del Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell'Esercito, del Teatro Regio di Torino, dell'Italian Military Tattoo. In occasione del centenario della traslazione del Milite Ignoto all’Altare della Patria (Roma, 4 novembre 1921-2021), il Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia (Gruppo Movm), promotore delle proposte celebrative, ha presentato a tutti i comuni Italiani, tramite l’Associazione nazionale comuni italiani (Anci), il progetto “Milite Ignoto, Cittadino d’Italia” per il conferimento della cittadinanza onoraria, supportato dal ministero della Difesa. L’iniziativa è sostenuta “all’unanimità” anche dalla Camera dei deputati e, come sottolineato dal presidente dell'Associazione delle Medaglie d'Oro al Valor Militare d'Italia, generale Rosario Aiosa, sono già 2.800 i Comuni d'Italia che hanno conferito la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. (segue) (Com)