Trentino-Alto Adige: Gelmini, via libera Cdm a dl attuazione statuto speciale su bilinguismo

- Il Consiglio dei ministri "ha approvato due decreti legislativi che riguardano norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino Alto Agide, e in particolare della Provincia autonoma di Bolzano. Ringrazio i presidenti Kompatscher e Fugatti per il prezioso lavoro portato avanti in questi mesi". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie. "Il primo provvedimento - spiega - si pone l’obiettivo di sopperire alla carenza di personale medico bilingue. La nuova norma consentirà all’azienda sanitaria dell’Alto Adige di prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato dei medici bilingue per ulteriori due anni. Il secondo intervento, invece, riguarda la proporzionale negli uffici pubblici della Provincia di Bolzano e le attestazioni di conoscenza delle lingue italiano e tedesco. Il provvedimento odierno interviene sulle modalità di accertamento della conoscenza della lingua, sulla periodicità del censimento e sulle dichiarazioni di appartenenza ai gruppi linguistici, superando alcune rigidità ormai irragionevoli. Due misure importanti che semplificheranno notevolmente la vita a tanti cittadini e che supporteranno le amministrazioni nell’adempimento delle loro funzioni”, conclude.(Com)