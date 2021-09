Energia: M5s, scongiurare caro bolletta e insistere sulle rinnovabili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È importante anche superare in tempi brevi il modello di riscossione degli oneri di sistema abolendo l'attuale passaggio nella disponibilità dei venditori. Un sistema che abbiamo cancellato con un nostro emendamento al decreto Semplificazioni. Uno strumento utile è certamente il potenziamento del sistema dei bonus sociali. Accanto a tutto questo, il Movimento continuerà ad adottare politiche per superare la dipendenza dalle fonti fossili. Favoriremo la crescita delle rinnovabili, l'economia circolare e la transizione ecologica. Porteremo avanti il Superbonus 110 per cento, la nostra maxi-agevolazione che agisce su decarbonizzazione, riduzione delle bollette e occupazione", concludono. (Com)