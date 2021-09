Turismo: Tci, 94 per cento community ha fatto almeno una vacanza da giugno a oggi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Che le vacanze ai tempi del coronavirus siano differenti emerge chiaramente anche dalla scelta dei mezzi di trasporto per raggiungere la destinazione: l’auto, complici i molti spostamenti di breve-medio raggio, è stata la protagonista assoluta (68 per cento) dell’estate 2021, mentre l’aereo (10 per cento) ha recuperato sullo scorso anno ma è ancora molto lontano dai valori pre-Covid (33 per cento). Nonostante la predilezione del mezzo proprio, i vacanzieri hanno sostanzialmente riconfermato l’interesse verso il servizio di autonoleggio, perlopiù per garantirsi libertà e flessibilità negli spostamenti (68 per cento; possibili più risposte) e per andare in destinazioni non raggiungibili comodamente con il trasporto collettivo (55 per cento). Si conferma, anche per l’estate 2021, la preferenza dei siti web delle compagnie di noleggio (51 per cento) per acquistare il servizio rispetto a quelli dei comparatori (32 per cento); meno rilevante il ricorso diretto alle agenzie fisiche sul territorio (16 per cento). Per quanto riguarda la tipologia di auto noleggiata, la quasi totalità (89 per cento) sceglie veicoli con dotazione standard senza particolari optional. Tra i servizi più richiesti, invece, il 66 per cento è interessato al chilometraggio illimitato e secondariamente (59 per cento) alla possibilità di stipulare assicurazioni addizionali. Minor interesse, invece, per il wi-fi (4 per cento). Per quanto riguarda le strutture ricettive, hotel e villaggi restano la tipologia preferita per l’estate (41 per cento), in crescita rispetto al 2020, ma non ancora tornati ai livelli pre-pandemia. Tengono complessivamente gli appartamenti in affitto, per i quali non si segnalano scostamenti rispetto ai due anni precedenti, mentre calano – ma non scendono ai dati del 2019 – le seconde case (15 per cento) e quelle di parenti e amici (5 per cento). (segue) (Com)