Napoli 2021: Laboccetta (Polo Sud) a Gallo, scandalizza mio sostegno a Bassolino? M5s non era "anti-etichetta"?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ricordavo i 5Stelle come movimento fieramente anti-etichetta. Stupisce perciò che il deputato pentastellato Luigi Gallio arrivi addirittura a scandalizzarsi se un conservatore come me decida di sostenere un candidato civico come Antonio Bassolino. Evidentemente, è passato dall’antico ‘né di destra né di sinistra’ alla pretesa di rappresentarle entrambe, sia pure (anche lui) a giorni alterni". Lo dichiara in una nota Amedeo Laboccetta ex deputato di Napoli, presidente Polo Sud. (Ren)