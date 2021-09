Abruzzo: il green deal al centro della programmazione 2021-2027

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La transizione verde è il perimetro dell'intera programmazione 2021-2027: è il dato emerso questa mattina nel corso del Terzo Atelier tematico "Un'Europa più verde", organizzato dal Dipartimento della presidenza della Giunta regionale abruzzese, nell'ambito del nuovo ciclo di webinar dedicati alla nuova programmazione comunitaria. All'attenzione del partenariato, costituito da rappresentanti del mondo sociale, economico, istituzionale e dell'associazionismo, gli obiettivi specifici e gli interventi di attuazione contenuti nel position paper: il documento, frutto del lavoro di sintesi e approfondimento fatto dalle strutture regionali, dedicato per l'appunto al secondo obiettivo di policy. Al centro della discussione gli strumenti per promuovere l'efficienza energetica, ridurre le emissioni in atmosfera e promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici. Un percorso, quello sulla neutralità climatica, sul quale l'impegno dell'Amministrazione ha portato a importanti traguardi, non ultimo il riconoscimento all'Abruzzo del secondo posto in Italia nella classifica relativa alle migliori performance climatiche, secondo il rapporto realizzato da Italy For Climate. (segue) (Gru)