Abruzzo: il green deal al centro della programmazione 2021-2027 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro ha riguardato, inoltre, la strategia per rafforzare la protezione e preservare il patrimonio naturale, con particolare riferimento alla biodiversità e alle infrastrutture verdi. Altrettanto significativa la riflessione sulla necessità di proseguire nella promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile, quale parte integrante di una economia a zero emissioni nette di carbonio. Nel programma di interventi previsti anche quelli finalizzati al miglioramento del Servizio idrico integrato e alla valorizzazione dell'uso sostenibile della risorsa idrica. Infine, non sono stati tralasciati i legami con il settore agricolo e con gli obiettivi fissati nella Pac, la politica agricola comune, e recepiti nel Piano di sviluppo regionale. Il prossimo appuntamento con gli Atelier Tematici è fissato per lunedì 27 settembre, sempre sul portale regionale (www.regione.abruzzo.it) dalle ore 10 alle 12 e avrà come tema "Includere per contrastare le fragilità. Un'Europa più sociale e inclusiva". (Gru)