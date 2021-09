Sardegna: coste isolane coinvolte nell'operazione foca monaca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Progetto ideato dall'Associazione Earth Gardeners con la Cooperativa Diomedea, Lipu e il patrocinio del Parco nazionale dell'arcipelago di La Maddalena, dall'Area marina protetta di capo Carbonara, a Villasimius, e dal comune di Oristano, l'operazione foca monaca mira a educare le nuove generazioni al rispetto e alla tutela della natura, favorendo il ritorno della foca monaca in Sardegna, storico punto d'approdo per il mammifero nei suoi spostamenti tra Grecia, Turchia e Isola di Madeira. La partecipazione degli studenti è spronata da materiale didattico e informativo reperibile sul sito www.earthgardeners.it, oltre che dall'organizzazione seminari con esperti e scienziati che parleranno di ecologia del Mediterraneo e biologia della foca monaca in incontri aperti a tutti. Al termine del progetto c'è la volontà di produrre due e-book: uno sui risultati della ricerca degli studenti e uno con i disegni e le storie degli scolari più piccoli.(Rsc)