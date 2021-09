Lavoro: Nesci, decontribuzione Sud sia strutturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per superare la crisi causata dalla pandemia, "servono misure di perequazione territoriale. Come ha sottolineato il presidente Draghi è necessario garantire a tutti i territori pari opportunità di crescita perché un Sud più forte è nell’interesse del Paese". Lo afferma, a margine dell’Assemblea annuale di Confindustria, la sottosegretaria per il Sud e la coesione territoriale Dalila Nesci. "I dati forniti dall’Inps sui risultati della Decontribuzione Sud, pari a 592 mila nuovi contratti, dimostrano che la norma sta funzionando: ora auspichiamo che diventi strutturale per dare maggiore certezza a lavoratori e imprese del Mezzogiorno. L’Inps - ricorda - certifica che nel primo semestre del 2021 i rapporti agevolati sono aumentati del 221,5 per cento soprattutto grazie alla Decontribuzione Sud. Dobbiamo partire da questo dato - aggiunge - per continuare a puntare sulla riduzione del costo del lavoro, aiutando le imprese ad assumere e creando maggiori opportunità professionali nelle aree più svantaggiate. Gli incentivi al Sud vanno prorogati con un orizzonte temporale decennale, che vada oltre l’emergenza e guardi al rilancio del Paese. Serve anche una politica industriale basata sulla crescita, sullo sviluppo sostenibile che rappresenta il paradigma del futuro. È il momento di ripartire - conclude Nesci - valorizzando le forze sane del Paese, puntando all’equità territoriale e all’inclusione sociale”. (Com)