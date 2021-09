Abruzzo: Gdf, pubblicato bando concorso per reclutamento 1.409 allievi finanzieri per il 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - n. 172, del 10 settembre 2021, stato pubblicato il bando di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1.409 allievi finanzieri (1.199 del contingente ordinario e 210 del contingente di mare) così ripartiti: 883 riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate; 526 rivolti ai cittadini italiani (18 posti sono riservati a coloro in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 4 del decreto del presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752). Inoltre, sono stati destinati 147 posti all'arruolamento di personale da avviare al conseguimento della specializzazione "Anti terrorismo e pronto impiego (Atpi). Al concorso possono partecipare coloro che abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, compiuto il 18 anno di età e non abbiano superato il giorno di compimento del 26 anno. Il limite anagrafico massimo è così fissato elevato di un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato e, comunque, non superiore a tre anni per coloro che, alla data del 6 luglio 2017, svolgevano o avevano svolto servizio militare volontario, di leva o di leva prolungato. (segue) (Gru)