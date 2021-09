Sanità: Cioffi (M5s), De Luca chiarisca su caso Coscioni, non offenda dignità dei campani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Il presidente De Luca offende la dignità dei campani. Di fronte all'evidenza dei fatti, non chiarisce la posizione di Enrico Coscioni, suo ex consigliere alla sanità. De Luca ha il dovere di chiarire come stanno le cose. Approfittasse di una delle sue infinite dirette e, piuttosto che continuare a offendere il Governo o esibirsi in gag sempre più patetiche, spiegasse carte alla mano come stanno le cose". Così il senatore del Movimento 5 stelle, Andrea Cioffi, in merito alla condanna dell'ex consigliere politico alla sanità Enrico Coscioni e alle dichiarazioni mosse stamattina dal presidente della Regione Campania. "Vincenzo De Luca dicesse a tutti noi se - continua Cioffi - da ora in avanti, per avanzamenti di carriera in Campania serva ancora fare un concorso o piuttosto basti essere amico degli amici. Voglio ricordare che questo è il presidente che ha cancellato una legge che consentiva di selezionare per titoli e meriti i direttori generali per avere le mani libere e nominare nei posti chiave della sanità campana i suoi amici tra una frittura e un'altra. Lo stesso Coscioni, peraltro, non è stato scelto da De Luca soltanto perché è un tecnico".