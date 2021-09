Abruzzo: Testa (Fd'I), restyling stabilimenti balneari caratterizzi stagione 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprezzo l'iniziativa del comune di Montesilvano (Pe) di aver inserito nel proprio piano demaniale marittimo i parametri cui attenersi per la realizzazione di una struttura ricettiva, ed auspico che anche tutte le altre località abruzzesi intendano cogliere questa importante opportunità, certamente facoltativa, ma di sicuro appeal. Il restyling degli stabilimenti balneari - spiega ancora Testa - deve, a mio avviso, caratterizzare la stagione 2022: sarebbe sconveniente negare tale occasione agli operatori del settore che degli investimenti hanno fatto un loro cavallo di battaglia pur rappresentando una categoria che investe su un'area non di proprietà. Il piano demaniale regionale già disciplina la 'ricettività' sul demanio marittimo e l'obiettivo su cui stiamo lavorando è quello di prevedere le opportune modifiche ed integrazioni per una corretta programmazione, nel pieno rispetto dei principi essenziali di sostenibilità. E nell'ottica del miglioramento della normativa demaniale ritengo utile l'istituzione di 'Distretti demaniali' (composti da due o più Comuni) - ad esempio Montesilvano-Pescara-Francavilla - al fine di ottimizzare scelte e strategie comuni in grado di stilare un'agenda turistica di qualità. Una formula, quella dei Distretti demaniali, che consentirebbe anche ai relativi Comuni costieri abruzzesi di partecipare al G20 sulle spiagge, il network nazionale delle destinazioni balneari con almeno 1 milione di presenze turistiche, impegnato per definire al meglio il futuro delle coste italiane". (Gru)