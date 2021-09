Napoli: domani a Fuorigrotta ministro Patuanelli con Manfredi e Coldiretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Valore strategico della vendita diretta degli agricoltori, hub del cibo sano e della dieta mediterranea, riduzione degli imballaggi in plastica, eliminazione del polistirolo nella pesca a mare. Sono questi alcuni dei temi che Coldiretti Campania presenterà a Stefano Patuanelli, ministro alle Politiche Agricole, Forestali e della Pesca, domani dalle ore 10 alle 12 presso il mercato coperto Campagna Amica di Fuorigrotta, in via Guidetti 71, parco San Paolo di Napoli". L'annuncio in una nota di Coldiretti: "Ad accogliere il ministro Patuanelli saranno il presidente regionale e vicepresidente nazionale di Coldiretti Gennarino Masiello e il direttore regionale Salvatore Loffreda. La visita rientra nell’ambito degli incontri previsti in vista delle elezioni comunali di Napoli. Per l’occasione, infatti, si terrà una tavola rotonda dal titolo “Napoli Capitale dell’Agri-Food”, a cui interverranno anche Gaetano Manfredi, candidato sindaco, l’assessore regionale all’agricoltura Nicola Caputo, il senatore Vincenzo Presutto, la referente enti locali di Coldiretti Napoli Flavia Sorrentino". (Ren)