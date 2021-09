Turismo: Tci, 94 per cento community ha fatto almeno una vacanza da giugno a oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come sono andate le vacanze degli italiani nella seconda estate di pandemia? L’indagine che il Centro Studi del Touring Club Italiano ha condotto in partnership con Hertz Italia sulla community Tci, composta da oltre 300 mila persone, fa emergere le tendenze del turismo in questa estate alla ricerca di una nuova normalità nei comportamenti e nell’esperienza di viaggio. La quasi totalità dei rispondenti – circa il 94 per cento (era il 90 per cento nel 2020) – ha fatto almeno una vacanza tra giugno e oggi. Dalle risposte si rileva un sostanziale accordo sul fatto che il coronavirus ha modificato il modo di fare le vacanze (62 per cento) anche se il dato è in calo rispetto all’estate 2020 (69 per cento). Come lo scorso anno si sono scelte mete più vicine al luogo di residenza (68 per cento) – il cosiddetto “turismo di prossimità” – e si sono adottati comportamenti più accorti per ridurre il rischio di contagio: meno eventi e musei rispetto al periodo pre-pandemia (55 per cento), preferenza per destinazioni poco note e presumibilmente meno affollate (55 per cento), frequenza meno assidua di bar e ristoranti (50 per cento). L’Italia è da sempre la metà preferita delle vacanze estive dei nostri connazionali e negli ultimi due anni si è rafforzato questo trend: il 91 per cento ha scelto una destinazione domestica rispetto a una quota residuale (9 per cento) che è andata in Europa. (segue) (Com)