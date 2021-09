Napoli: museo Cappella Sansevero chiuso fino al 6 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per consentire ai visitatori della Cappella Sansevero di apprezzare al meglio i capolavori del gioiello barocco, da lunedì 27 settembre a martedì 5 ottobre 2021 il Museo resterà chiuso al pubblico per alcuni interventi di manutenzione. L'annuncio in una nota: "Contestualmente verranno effettuate operazioni di pulitura straordinaria di tutte le opere scultoree custodite nel complesso monumentale e del pavimento in cotto napoletano risalente alla fine dell'Ottocento. Il museo Cappella Sansevero riaprirà regolarmente al pubblico mercoledì 6 ottobre 2021". (Ren)