Sardegna: comune Cagliari attiva sportello online per edilizia privata

- È stato attivato il nuovo sportello online per le istanze di accesso agli atti del comune di Cagliari, pensato per cittadini e professionisti del settore. Il servizio è denominato "Soep", acronimo di Servizio online dell'edilizia privata, tramite il quale d'ora in poi verranno presentate le istanze di accesso agli atti invece della richiesta tramite Pec al protocollo generale. Il portale è raggiungibile tramite il collegamento sulla pagina istituzionale del Comune o direttamente alla pagina dedicata, tramite il sito https://soep.comune.cagliari.it/. Per l'assistenza agli utenti è stato attivato un servizio telefonico disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, al numero 070/6775607 o via mail all'indirizzo: assistenza.soep@comune.cagliari.it. (Rsc)