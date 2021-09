Covid: Piemonte, 242 contagi nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessun decesso di persone positive al test del Covid-19 è stato registrato nelle ultime 24 ore in Piemonte. Questo il dato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione. Il totale rimane 11.751 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia:1.572 Alessandria, 717Asti, 434 Biella, 1.459 Cuneo, 947 Novara,5.615 Torino, 532 Vercelli, 375 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.Sono invece 242 i contagi registrati nelle ultime 24 ore in Piemonte (di cui 77 dopo test antigenico), pari all’1,0% di 23.858tamponi eseguiti, di cui 17.773 antigenici. Dei 242 nuovi casi, gli asintomatici sono 140 (57,9%). I casi sono così ripartiti: 88 screening, 104 contatti di caso, 50 con indagine in corso, 3 importati dall’estero. Il totale dei casi positivi diventa quindi 381.773,così suddivisi su base provinciale: 31.282 Alessandria, 18.154 Asti, 12.046 Biella, 55.045 Cuneo, 29.695 Novara, 203.398 Torino, 14.248 Vercelli, 13.615 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.574 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.716 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.I ricoverati in terapia intensiva sono 23 ( invariati rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 176 (- 9 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.605. I tamponi diagnostici finora processati sono 6.938.889(+23.858 rispetto a ieri), di cui 2.141.084 risultati negativi.I pazienti guariti diventano complessivamente 366.218(+224rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 29.357 Alessandria, 17.200 Asti, 11.507 Biella, 53.054 Cuneo, 28.572 Novara, 195.790 Torino, 13.585 Vercelli, 13.154 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.489 extraregione e 2.510 in fase di definizione. (Rpi)