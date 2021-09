Napoli: Quagliariello (Cambiamo), da prova elezioni usciremo più forti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da questa prova noi usciremo più forti, e diciamo fin da ora che questo percorso di rinnovamento non si ferma qui". Lo ha detto il senatore Gaetano Quagliariello intervenendo a Napoli, insieme al presidente Giovanni Toti, a una manifestazione della lista 'Cambiamo' a sostegno di Catello Maresca, promossa dal consigliere regionale Raffaele Maria Pisacane. Quagliariello ha definito il candidato sindaco del centrodestra "un vero uomo delle istituzioni capace di stare in mezzo al popolo", fautore di un progetto "di proficua sinergia fra civismo e politica" nel quale "abbiamo creduto fin dall'inizio". Quagliariello ha proseguito: "Abbiamo dimostrato capacità di rimanere saldi nelle nostre idee nonostante il mutare del quadro politico e dei contenitori che lo animano. E abbiamo oggi la volontà di rinnovare il centrodestra e dimostrare che può essere una forza di governo che non si ferma agli slogan, ai tweet, alle leadership che esplodono troppo in fretta e altrettanto repentinamente declinano". Dunque Quagliariello ha concluso: "Siamo qui per questo e non ci fermiamo". (Ren)