- "Finalmente torniamo a riveder le stelle. L'assoluzione di Marcello Dell'Utri e' per me una gioia immensa. E lo e' per milioni di italiani che hanno sempre creduto nella sua innocenza. Finalmente anche Marcello ha trovato un giudice a Berlino." Lo ha dichiarato in una nota Amedeo Laboccetta ex deputato di Napoli, presidente Polo Sud. (Ren)