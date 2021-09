Abruzzo: Gdf, pubblicato bando concorso per reclutamento 1.409 allievi finanzieri per il 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione, spiega una nota della Gdf, è necessario essere in possesso del diploma di istruzione secondaria: di primo grado, per i posti riservati ai volontari delle Forze armate; di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea, per i restanti posti. La domanda di partecipazione al concorso, da presentare entro le ore 12 del 11 ottobre 2021, dovrà essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all'indirizzo "https://concorsi.gdf.gov.it", seguendo le istruzioni del sistema automatizzato. I concorrenti, che devono essere in possesso di un account di posta elettronica certificata (Pec), dopo aver effettuato la registrazione al portale, potranno accedere, tramite la propria area riservata, al form di compilazione della domanda di partecipazione. Sul predetto sito internet e tramite l'App mobile "GdF Concorsi" possibile acquisire ulteriori e più complete informazioni di dettaglio sul concorso e prendere visione del bando. (Gru)