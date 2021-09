Sanità: Cioffi (M5s), De Luca chiarisca su caso Coscioni, non offenda dignità dei campani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel 2015 si è candidato per le elezioni regionali in 'Campania Libera' - continua Cioffi - la lista civica del governatore. E' risultato il primo dei non eletti, superando le 5000 preferenze - prosegue - Nel 2014 Coscioni entrò in consiglio regionale nel centrosinistra subentrando al Pd Gianfranco Valiante, eletto sindaco di Baronissi e quindi incompatibile al doppio incarico. Il nome di Coscioni ha fatto capolino, non indagato, nell'inchiesta della Procura di Roma sulla presunta 'compravendita' della sentenza civile firmata dal giudice Anna Scognamiglio che ha mantenuto De Luca in carica nonostante la Legge Severino. Il telefonino di Coscioni, come riporta il Fatto Quotidiano, fu intercettato insieme a quello dei più stretti collaboratori di De Luca, tra cui Nello Mastursi e Giuseppe Vetrano. Ed è finita nel fascicolo la trascrizione di una telefonata tra Coscioni e De Luca, avvenuta il 6 agosto 2015. Coscioni aveva urgenza di parlare di nomine nella sanità: 'Cardarelli, ospedale del mare, Napoli 1'. De Luca gli rispose: 'Facciamo solo Salerno, voglio fare solo Salerno domani, per ragioni simboliche oltre che funzionali... Perché se no ci sputano in faccia'. Ed infatti De Luca il giorno dopo nominò il commissario dell'Asl di Salerno - conclude Cioffi - Un metodo politico che va immediatamente cancellato ma su cui oggi pesa una condanna della giustizia che non può passare inosservata, per rispetto delle Istituzioni e per i cittadini della Regione Campania. Coscioni non può restare al suo posto". (Ren)