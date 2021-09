Sardegna: M5s, creazione di distretti produttivi, strumento per rilancio economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una proposta di legge per il rilancio economico dell'isola è stata presentata questa mattina dai rappresentanti del Movimento cinque stelle in Consiglio regionale, si tratta della creazione di distretti produttivi che possano accrescere competitività e capacità innovativa di piccole e medie imprese. Come spiega il primo firmatario della proposta Michele Ciusa: "La proposta mira a garantire, da un lato, la tutela dei singoli operatori economici per quanto riguarda l'ottenimento di eventuali fondi pubblici, e dall'altro, offrire all'Ente Regione stesso la possibilità di ridisegnare il futuro economico del proprio territorio interfacciandosi con dei soggetti nuovi e capaci di rappresentare al meglio le istanze del comparto di riferimento. Con la costituzione del distretto le imprese non perderanno la propria identità ma acquisteranno valore aggiunto". Accanto a Ciusa in conferenza erano presenti i colleghi Desirè Manca, Alessandro Solinas e Roberto Li Gioi. (Rsc)