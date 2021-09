Mafia: Mulè, riconosciuto calvario subito da servitori-eroi dello Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la sentenza della Corte d'assise d'Appello di Palermo "si chiude una delle pagine più dolorose vissute dagli imputati del processo cosiddetto "Trattativa Stato-Mafia" e dalle istituzioni". Lo dichiara in una nota il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè. "Nel rispetto dovuto alle sentenze - prosegue - viene oggi riconosciuto il calvario subito da servitori-eroi dello Stato che per lunghissimi anni hanno dovuto affrontare l'accusa infamante di essere scesi a patti con Cosa Nostra. Il generale Mori, il generale Subranni, il Colonnello De Donno e il senatore Dell'Utri non misero al servizio della mafia la loro funzione: i giudici gli restituiscono oggi l'onore che nessun garantista ha mai messo in dubbio. Chiunque abbia a cuore il senso della giustizia dovrebbe però interrogarsi sui tempi di questa vicenda iniziata quasi un quarto di secolo fa con un processo avviato oltre otto anni fa che ha segnato irrimediabilmente la carriera e la vita degli imputati assolti oggi per 'non aver commesso il fatto' o perché 'il fatto non costituisce reato'", conclude.(Com)