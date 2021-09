Camorra: De Luca, Siani determinante per la coscienza civile dei giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ricordiamo sempre con grande emozione il giornalista Giancarlo Siani, assassinato trentasei anni fa per mano della camorra. La sua storia e il suo impegno professionale sono stati determinanti per far crescere, soprattutto tra i giovani, quella coscienza civile che ancora oggi anima l'attività di decine e decine di associazioni e le iniziative per la legalità e la sicurezza promosse dalla Regione Campania e dalle altre istituzioni. È questo il modo migliore per onorare e tenere viva la memoria e l'esempio di Giancarlo Siani". Così sui suoi canali social, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. (Ren)