Napoli 2021: Gallo (M5s), Bassolino dovrebbe imbarazzarsi per sostegno Laboccetta

- "Bassolino non è in imbarazzo del sostegno elettorale di Amedeo Laboccetta? Eppure l'ex presidente della Gori, da sempre in prima linea per aver portato avanti il sistema di privatizzazione dell'acqua pubblica dovrebbe crearne di imbarazzi, almeno. Durante il suo primo mandato lo stesso Bassolino fu costretto a cedere alle pressioni dei comitati a favore dell'acqua pubblica. È chiaro che l'appoggio di Laboccetta sembra quasi voglia sigillare l'uscita di Bassolino dal mondo della sinistra e del bene pubblico". E' quanto dichiara il deputato del M5s Luigi Gallo.(Ren)