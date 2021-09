Elezioni 2021: prezzi ridotti ed esenzioni di viaggio per chi si reca alle urne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Agevolazioni tariffarie per i viaggi ferroviari, via mare, autostradali e con il mezzo aereo per le consultazioni elettorali di domenica 3 e lunedì 4 ottobre prossimi. A renderlo noto è la circolare n. 77 del Servizio elettorale del Viminale con sconti ed esenzioni di viaggio applicate da enti o società che gestiscono i relativi servizi di trasporto, in favore degli elettori che si recheranno a votare nel proprio comune di iscrizione elettorale. Le consultazioni elettorali per le quali sono previsti gli sconti tariffari, riguardano: le elezioni suppletive della Camera dei deputati nei collegi uninominali 12-Siena della XII Circoscrizione Toscana e 11-Roma-Quartiere Primavalle della XV Circoscrizione Lazio 1; il turno ordinario di elezioni amministrative nelle Regioni a statuto ordinario; le elezioni del presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Calabria ed elezioni amministrative nella Regione Friuli Venezia Giulia. (segue) (Rin)