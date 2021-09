Energia: M5s, scongiurare caro bolletta e insistere sulle rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Davanti all'impennata dei prezzi dell'energia elettrica e del gas, "il Movimento 5 stelle è stata la prima forza politica a chiedere un intervento immediato contro il caro bollette. Abbiamo subito portato la questione all'attenzione di governo e Parlamento mettendo in campo le proposte e la mozione del nostro capogruppo, Davide Crippa". Lo sottolinea in una nota i deputati del Movimento 5 stelle delle commissioni Ambiente e Attività produttive. "Il governo agirà - aggiungono - per limitare i rincari attesi già da ottobre ma allo stesso tempo serve un intervento di largo respiro che guardi con particolare attenzione al ceto medio e ai soggetti maggiormente esposti al rischio della povertà energetica. Per tutelare le famiglie e le imprese - proseguono le parlamentari e i parlamentari M5s - dobbiamo rendere strutturale l'utilizzo dell'extragettito derivante dalla vendita all'asta delle quote di CO2, puntare a migliorare la normativa in tema di certificati Ets, introdurre un meccanismo per abbattere il costo delle bollette anche attraverso una riduzione dell'Iva". (segue) (Com)