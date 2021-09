Amministrative: Conte a Latina, ottenuto dimissioni Durigon, etica pubblica è dovere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta dell’ex sottosegretario Claudio Durigon di intitolare alla memoria di Arnaldo Mussolini il parco Falcone e Borsellino a Latina era "inaccettabile" e "abbiamo chiesto e ottenuto le dimissioni dal governo nazionale dell’esponente leghista. Chi ricopre ruoli istituzionali deve farlo con disciplina e onore, come previsto dalla Costituzione". Lo scrive su Facebook il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, che questa mattina era Latina per un incontro con i cittadini. "Etica pubblica significa garantire in modo serio e responsabile la presenza dello Stato in tutte le comunità territoriali, non derogando in alcun modo a quelli che sono principi cardine della nostra carta costituzionale. Un dovere civico, ancor prima che politico, che ho voluto sottolineare ancora una volta, in una città che tra il 2010 e il 2015 ha dovuto fare i conti con due commissariamenti consecutivi", rammenta. (Rin)