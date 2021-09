Molise: convocato Consiglio regionale per lunedì 27 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone ha convocato per lunedì 27 settembre, alle 10:30, una seduta dell'Assemblea regionale con ad oggetto: "Adozione da parte del commissario ad acta del Pos 2019-2021; predisposizione del nuovo Pos per il triennio 2021- 2024; appalti in materia sanitaria". La seduta monotematica sui temi della sanità è stata richiesta dai consiglieri Greco, Primiani, Nola, Manzo, Fontana, De Chirico, Fanelli e Facciolla. (Gru)