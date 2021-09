Covid: presentata in Senato pubblicazione in onore volontari di Bergamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' emblematico che proprio in Senato nello stesso giorno in cui si vota il secondo provvedimento sul green pass ci sia la presentazione dell'opera fotografica, che racconta l'impegno, la forza, il lavoro incessante di tanti volontari artigiani che a Bergamo si sono offerti per costruire nei giorni bui della pandemia l'ospedale Covid progettato dagli Alpini e realizzato in una settimana. Ricordare quello che è successo dovrebbe far capire a chi è ancora contrario al vaccino che è il virus e non il green pass a limitare la nostra libertà". Lo ha detto la vicepresidente dei senatori di Forza Italia, Alessandra Gallone, partecipando alla conferenza stampa di presentazione del libro "Il cantiere della vita", realizzato da Confartigianato Imprese Bergamo. Per il presidente Giacinto Giambellini quella di oggi è una giornata straordinaria perché "è davvero emozionante e commovente poter presentare una testimonianza fotografica di giorni drammatici, pieni di dolore ma anche di speranza, durante i quali tantissimi artigiani volontari, soprattutto giovani, si sono rimboccati le maniche con sacrificio e abnegazione per realizzare un grande ospedale dove sono state salvate vite umane". (segue) (Com)