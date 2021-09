Whirlpool: Nappi (Lega), bene accoglimento richiesta Giorgetti su sospensioni termini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Soddisfazione e ottimismo per l'accoglimento della richiesta avanzata dal ministro Giancarlo Giorgetti, che è riuscito ad ottenere la sospensione della procedura fino a metà ottobre, per la valutazione della proposta di Invitalia relativa al rilancio del sito Whirlpool di Napoli. Uno step fondamentale quello del Mise, esempio di politica concreta che - a differenza di quanto visto durante il Governo Conte - interviene nel momento in cui possono essere messe in campo ipotesi fattibili e idee realizzabili. Una buona notizia che fan ben sperare per il futuro, l'augurio è che si possa arrivare a una soluzione definitiva per la salvaguardia di centinaia di posti di lavoro, e per il rilancio dell'occupazione sui nostri territori". Lo ha dichiarato Severino Nappi, consigliere regionale e coordinatore cittadino della Lega a Napoli.(Ren)