Difesa: sottosegretario Mulè in visita al Reggimento "Nizza Cavalleria" di Bellinzago Novarese

- Il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, si è recato in visita al Reggimento "Nizza Cavalleria" di Bellinzago Novarese, alle dipendenze della Brigata Alpina "Taurinense", impiegata dal 2002 nelle principali missioni all'estero (Bosnia, Kosovo, Iraq, Afghanistan e Libano) e in molte operazioni sul territorio nazionale, tra cui 'Strade Sicure'. Il sottosegretario, accompagnato dal Comandante di Reggimento, il colonnello Paolo Scimone, ha rivolto parole di elogio e apprezzamento al personale militare impiegato: "Siete un esempio di professionalità e capacità operative straordinarie, essere qui oggi con voi non è semplicemente un onore ma significa far parte di una storia fatta da uomini e donne di valore. Il vostro impegno nelle missioni internazionali, da ultimo in Libano e nel prossimo futuro in Lituania e in Kosovo, come il vostro impegno in operazioni strategiche sul territorio nazionale, come 'Strade Sicure', è riconosciuto e apprezzato dal governo italiano, dal ministero della Difesa e dal Paese".(Com)