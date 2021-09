Sardegna: sinergia Regione-città metropolitana Cagliari per salvaguardia laguna di Santa Gilla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati approvati i lavori di ripristino ambientale sulla laguna di Santa Gilla, posizionata tra Cagliari e Capoterra e dal profondo valore strategico, che verranno effettuati in sinergia tra Regione e città metropolitana di Cagliari. L'intervento ottimizzerà lo sbocco a mare ripristinando il flusso delle acque che si riversano nella laguna dal rio Santa Lucia, nel comune di Capoterra. Per il consigliere regionale Gianfranco Lancioni (Psd'Az), si tratta di "una sfida decisiva per il territorio attorno alla Sulcitana che consentirà di avviare il rilancio di un'importante realtà del compendio e assistere alla ripresa delle attività nella peschiera attorno a Capoterra. La sinergia tra Regione e città metropolitana di Cagliari avrà come effetto immediato la rimozione di rifiuti, canneti e sabbie che ostacolano il deflusso delle acque, mettendo in pericolo il patrimonio ittico". (Rsc)