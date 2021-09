Ambiente: Ingv, a Roma emissioni metalliche di auto raddoppiate dopo lockdown Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una analisi svolta sul territorio di Roma è risultato che le emissioni metalliche automobilistiche, prevalentemente dovute all'abrasione dei freni, sono mediamente raddoppiate rispetto a quelle riscontrate nel periodo di chiusura totale per il contenimento della pandemia da Covid-19. Lo studio The effect of Covid-19 lockdown on airborne particulate matter in Rome, Italy: A magnetic point of view, condotto dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) e dall'Agenzia regionale protezione ambientale del Lazio (Arpa Lazio) è stato appena pubblicato sulla rivista scientifica 'Environmental Pollution'. E' quanto si legge in una nota dell'Ingv. "Lo studio - spiega Aldo Winkler, ricercatore dell'Ingv primo autore del lavoro - è stato ispirato dall'ampio dibattito suscitato dalla modesta diminuzione dei livelli di Pm10 a Roma durante il lockdown, nonostante la sostanziale riduzione del traffico veicolare, superiore al 50 per cento, secondo i dati forniti da Comune di Roma, Apple, Anas e società Teralytics per il quotidiano 'la Repubblica'". (segue) (Com)