Camorra: Clemente, Siani è ovunque, suo ricordo resta in noi

- "La camorra si nutre di buoni e cattivi, di criminali e di innocenti. Versa sangue sulle strade e non gli importa di chi sia quel sangue. Alla camorra, come a tutte le mafie, non interessa la storia che interrompe quando porta via la vita a qualcuno e con la vita i sogni, le speranze, i progetti. Certo, se ne fai parte, se hai fatto (o subito) questa scelta metti in conto di morire, come lo mettono in conto certi anziani troppo stanchi per continuare. Ma quando sei giovane e ti sei limitato a fare semplicemente il tuo lavoro, come puoi pensare che la morte sia prossima e violenta? Giancarlo Siani era un ragazzo, con dei sogni, degli ideali, dei progetti da realizzare. Insomma, un ragazzo come tanti. Ma era anche un giornalista, attento, appassionato, con una scrittura delicata e al contempo tosta, proprio come lui. Raccontava il vero, raccontava il nero". Così sui suoi social, Alessandra Clemente, candidata sindaco di Napoli. "Insomma - prosegue - faceva il giornalista e lo faceva bene. Per questo lo ammazzarono nella sua auto, auto che poi è diventata un simbolo (la sua Mehari verde). Ma adesso dove sono quelli che spararono e dove quelli che lo ordinarono? Tra carcere e cimitero, come ogni camorrista. E dov’è Giancarlo? Ovunque! È qui dove lo ricordiamo oggi, è sui muri delle scuole che ne hanno preso il nome, sui giornali che ancora lo ricordano, in teatro, in tv, in tanti libri. Ed al cinema dove a prestargli il volto è stato il compianto Libero De Rienzo. Un altro giovane la cui storia è finita troppo presto. Ecco, oggi voglio ricordare anche lui ed immaginarli da qualche parte insieme a parlare di Fort Apache e di quanto era bella e difficile la Napoli degli anni 80'". (Ren)