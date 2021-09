Sardegna: allarme Confcommercio, in crisi settore panificazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prezzo delle materie prima sta mettendo in seria difficoltà il settore della panificazione. Questo è il grido d'allarme lanciato da Gian Pietro Secchi, presidente dei panificatori della Confcommercio, che evidenzia la crisi del suo settore con un documento inviato alla Regione. "Il settore della panificazione è in crisi con totale indifferenza da parte della politica regionale incapace di capire che stiamo parlando di un settore strategico del sistema produttivo della Sardegna. Stiamo attraversando - scrive Secchi - un momento difficile sul fronte dei prezzi delle materie prime che in due mesi hanno preso il volo: la farina di grano duro ha avuto un incremento di prezzo del 100 per cento passando dai 0,55 euro al chilo agli attuali 1 euro, viceversa la farina di grano tenero, è passata da 0,40 euro al chilo è arrivata a 0,70 euro, ma non tarderà ad arrivare ad 1 euro". Una situazione difficile in cui Secchi chiede l'intervento diretto della Regione: "In base alle leve che ha a sua disposizione, per esempio attraverso un provvedimento che ci consenta di ridurre il costo dell'acqua, oppure studiare un indennizzo per coloro che usano energia elettrica e gasolio".(Rsc)