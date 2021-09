Elezioni 2021: prezzi ridotti ed esenzioni di viaggio per chi si reca alle urne (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per chi intraprende i viaggi via mare, la Società Compagnia italiana di navigazione spa (che effettua il servizio pubblico di collegamento con la Sardegna, la Sicilia e le Isole Tremiti), la Società Navigazione Siciliana s.c.p.a, la Gnv Spa, la Grimaldi Euromed Spa e la Nlg - Navigazione Libera del Golfo (per le isole dell'arcipelago campano, le isole Ponziane e le isole Tremiti), applicheranno la tariffa agevolata che prevede la riduzione del 60 per cento del nolo passeggeri della sola "tariffa ordinaria"; nel caso di elettori cha abbiano diritto alla tariffa in qualità di residenti, si applicherà la "tariffa residenti", ad eccezione dei casi in cui la tariffa "elettori" risultasse più vantaggiosa.​ (Rin)