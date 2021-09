Napoli 2021: Maresca, lavoriamo per città a misura di donna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il prossimo sindaco di Napoli dovrà occuparsi come prima cosa di rendere la città sicura, anche e soprattutto per le donne. Una richiesta portata in piazza oggi, in maniera forte e unitaria, dalle donne del centrodestra. Bisogna invertire la rotta e inserire la prospettiva di genere nelle politiche urbanistiche, intraprendendo ogni azione utile a ridurre il rischio di aggressione, come parcheggi, strade ben illuminate e copertura wifi adeguata. Noi lavoriamo perché Napoli sia finalmente una città a misura di donne". Lo ha affermato Catello Maresca, candidato sindaco del centrodestra a Napoli. (Ren)