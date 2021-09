Turismo: Tci, 94 per cento community ha fatto almeno una vacanza da giugno a oggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le regioni più frequentate sono state Trentino-Alto Adige (14 per cento), Toscana (11 per cento) e Puglia (10 per cento) che quest’anno distanzia la Sardegna (8 per cento), forse anche a causa di quanto successo lo scorso anno quando diventò il primo e più esteso focolaio estivo. A conferma che anche l’estate 2021 è stata caratterizzata da un turismo di prossimità – benché in lieve diminuzione sul 2020 – ci sono le scelte attuate dai residenti nel Nord Italia, tradizionalmente i “motori” dei flussi domestici: le preferenze per i viaggi in Lombardia, Piemonte e Veneto sono ancora più elevate rispetto al 2019. All’estero, pur con numeri contenuti, c’è stata una forte polarizzazione su Francia (23 per cento), che supera quest’anno la Grecia (22 per cento), seguite da Spagna (10 per cento) e Croazia (8 per cento). Il mare è la meta preferita (47 per cento) anche nell’estate 2021, in crescita sia sul 2020 sia sul periodo pre-pandemia. Al secondo posto c’è la montagna (23 per cento) che continua la sua fortunata stagione, anche se in lieve calo sul 2020, seguita dai viaggi itineranti in auto, moto e camper (14 per cento), in calo sul 2019 perché restano oggi perlopiù appannaggio dei camperisti. Si conferma, almeno rispetto ai dati pre-Covid, una certa rilevanza dei borghi e dall’entroterra (5 per cento) e la difficoltà delle città d’arte nel recuperare terreno (5 per cento). Nonostante le incertezze per le vacanze estive derivanti dalla pandemia, quella 2021 torna ad avere una stagionalità simile ai periodi pre-Covid: massima concentrazione ad agosto (53 per cento), media a luglio (35 per cento) e più bassa a giugno (12 per cento). (segue) (Com)