Napoli: Lega, in piazza flash mob per la sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prima Napoli in piazza con le altre candidate del centro destra in un flash mob sulla sicurezza, tema molto sentito nella campagna elettorale. L'utilizzo delle tecnologie digitali a supporto della sicurezza individuale è fondamentale ed è inconcepibile che la terza città d'Italia non abbia una copertura Wi-Fi capillare e gratuita all'interno di mezzi pubblici, in particolare le metropolitane, e parchi". L'annuncio in una nota della Lega: "La dispersione scolastica affligge Napoli e provincia toccando punte preoccupanti che raggiungono il 30 per cento in alcune zone creando terreno fertile per attingere nuove forze alla criminalità organizzata. Bande di criminali sempre più giovani manifestano il controllo dei territori. Mancano purtroppo spazi "sani" per i giovani. Nei quartieri come Ponticelli occorre intervenire con un governo del territorio che sappia valorizzare le potenzialità e distribuire opportunità di riscatto sociale e di sviluppo. In quartieri come il Vomero e l'Arenella ci batteremo per restituire serenità e sicurezza sul territorio con politiche inclusive di tutela dell'identità collinare e valorizzare lo sviluppo con un occhio alle opportunità che verranno dalla cosiddetta transizione ecologica e digitale". E infine: "La proposta di Legge che abbassa l'età punibile presentata dal deputato Cantalamessa rappresenta una forma di tutela dei minori e la possibilità di recuperare quelle vite che altrimenti sarebbero irrimediabilmente perdute". (Ren)