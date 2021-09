Sardegna: Cagliari festeggia la super centenaria, Adele Anedda compie 106 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu è andato in prima persona a nome di tutta l'amministrazione comunale a portare gli auguri alla signora Adele Anedda, che oggi giovedì 23 settembre compie 106 anni. Nata a Cagliari nel 1915, la signora Anedda ha vissuto alcune pagine particolarmente tragiche della storia cittadina, come lo sfollamento negli anni della Seconda Guerra mondiale, periodo in cui ha vissuto a Nurri, nel Sarcidano, prima di poter fare ritorno in città, dove poi si è stabilita in via Tuveri dove vive. Coi suoi 106 anni, la signora Anedda è una delle cittadine cagliaritane più longeve. Il sindaco Truzzu le ha donato una medaglia ricordo e una pergamena.(Rsc)