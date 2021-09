Sardegna: Loi, necessario provvedimento ad hoc per emergenza post incendi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Loi, supportato dal gruppo dei Progressisti, critica la scelta della maggioranza: "Il testo proposto attualmente nell'articolo dell'omnibus, peraltro, crediamo non sia coerente con le esigenze dei Comuni e dei territori e la risposta efficace all'emergenza. Per questo motivo, aderendo alle esigenze manifestate dai territori, proporremo a tutti i gruppi consiliari una nuova versione del testo, con l'auspicio che possano essere ascoltate le istanze e i suggerimenti. Tra i vari interventi l'approccio seguito è quello di riconoscere il ruolo importante delle autonomie locali specie nella cura e manutenzione del bosco e negli interventi di ripristino, tra cui l'attivazione di cantieri comunali, ma anche interventi per rafforzare le dotazioni della protezione civile locale, oltre che l'individuazione degli assessorati e strutture regionali per gestire gli interventi economici a favore delle imprese e dei privati. Auspico - conclude Loi - che ci sia ampia condivisione su questa tema e che la maggioranza e tutto il Consiglio mostrino la sensibilità necessaria verso il Montiferru e i Comuni colpiti dal disastro. Il territorio è in grave sofferenza e non può attendere oltre". (Rsc)