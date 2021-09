Napoli 2021: Laboccetta (Polo Sud), io uomo di destra scelgo Bassolino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una decisione sofferta, ponderata, ma inevitabile. Un uomo di Destra che appoggia una bandiera della Sinistra, Antonio Bassolino". Così Amedeo Laboccetta, ex deputato ed ex consigliere comunale, nonché presidente dell'associazione Polo Sud. "Ho fatto questa scelta dopo aver più volte parlato con Maresca proprio per conoscerlo e capire. Alla fine mi sono arreso: è tanto inesperto quanto e borioso. Ho scoperto che la politica non è un percorso adatto a lui. Per la guida della Capitale del Mediterraneo - continua Laboccetta - se vogliamo essere intellettualmente onesti, cento volte meglio Antonio Bassolino. Impalpabili e inconcludenti, senza cultura politica, Manfredi e la Clemente. Sarebbe una vera follia dopo i disastri provocati dal demagogo De Magistris, affidare Napoli a chi non ha visione programmatica, capacità di progetto, passione e vera voglia di ripartenza e un minimo di capacità amministrativa. Prima di decidere ho riflettuto a lungo, poi, in spirito di servizio, non senza tormenti, ho scelto di puntare pesantemente sull'ex sindaco. Sarà comunque una bella sfida ed una grande avventura: sbaglia chi crede che Bassolino sia perdente in partenza, sta sostenendo una campagna elettorale 'in silenzio', senza errori, fra la gente. Senza sponsor... Gli do una mano, come sempre Controcorrente, mi dispiace per la scelta che hanno fatto su Napoli Berlusconi, la Meloni e Salvini. Ma hanno toppato pesantemente". (Ren)