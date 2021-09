Sanità: Provenza (M5s), gravi accuse per Coscioni, opportune le dimissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La gravissima notizia di cronaca giudiziaria che apprendiamo in queste ore e che vede coinvolto Enrico Coscioni, consigliere per la Sanità del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, getta un'ombra inquietante su tutta la gestione del comparto Sanità del nostro territorio". Così il deputato salernitano del Movimento 5 stelle Nicola Provenza. "La condanna in appello di Enrico Coscioni che peraltro ricopre l'incarico di presidente dell'Agenas - continua Provenza - per violenza privata tentata e continuata aggravata dall'abuso di potere, svela drammaticamente una modalità di gestione del potere da parte di un Sistema ben consolidato, che appare ancora più odioso poiché perpetrato in campo sanitario, e che già in passato era apparso teso ad occupare ogni postazione secondo modalità marcatamente clientelari, in totale spregio di ogni professionalità e competenza. Tenendo distante il piano giudiziario, esprimiamo un severo giudizio sul piano politico-gestionale, alla luce del quale siamo convinti della opportunità di dimissioni immediate da parte del presidente Coscioni, a tutela dell'istituzione che rappresenta". (Ren)